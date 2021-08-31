События

15:04 31.08.2021

Трое туристов из Польши и Украины пострадали в результате схода лавины на горе Казбек в Грузии

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Трое туристов из Польши и Украины пострадали в результате схода лавины на горе Казбек в Грузии

Трое туристов из Польши и Украины пострадали в результате схода лавины на горе Мкинварцвери (Казбек) в Грузии.

Как сообщает грузинская телекомпания "Рустави-2", под лавину попала группа из пяти туристов, двое из которых не пострадали, а троих с переломами спасатели доставили в больницу.

Как рассказали журналистам представители спасательной службы, лавина сошла на высоте около 4 тысяч 700 метров.

По их информации, среди пострадавших - двое граждан Польши и один украинец.

Гора Мкинварцвери расположена в Казбегском муниципалитете края Мцхета-Мтианети Грузии на границе с Россией.

Теги: #грузия #горы #лавина #туристы
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