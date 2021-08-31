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15:01 31.08.2021

Италия открыла украинцам въезд для всех типов путешествий - МИД

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Италия открыла украинцам въезд для всех типов путешествий - МИД

Правительство Италии с 31 июля открыло украинцам въезд для всех типов путешествий, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Италии от 29 июля по обновленным нормам пересечения границы с Италией, в связи с пандемией Covid-19, Украина с 31 июля включена в перечень стран категории D, которая предусматривает предоставление возможности посещать территорию Итальянской Республики с любой целью, в том числе - туризма", - говорится в сообщении на сайте интерактивной карты МИД Украины tripadvisor.mfa.gov.ua.

Указывается, что вместе с тем, желающим посетить Италию следует учесть основные обязательные требования.

В частности, наличие справки об отрицательном результате молекулярного или антигенного тестирования на Covid-19 (тест сделан минимум за 72 часа до приезда). Также должна быть заполнена онлайн форма санитарного контроля Passenger Locator Form, которая доступна по ссылке https://app.euplf.eu/.

По прибытию в Италию граждане должны пройти самоизоляцию продолжительностью пять дней, после чего сделать повторный тест на Covid-19, который должен подтвердить отрицательный результат.

"Проходить самоизоляцию не требуется, если гражданин имеет отрицательный результат молекулярного или антигенного теста на Covid-19, а также предоставил перевозчику или любому другому уполномоченному лицу соответствующий "зеленый" сертификат (Green Pass) европейского образца о завершении полного курса вакцинации одной из утвержденных Европейским агентством по лекарственным средствам вакциной (Pfizer, Johnson and Johnson, Moderna, AstraZeneca) (зеленый паспорт предоставляется всегда вместе с отрицательным результатом тестирования)", - объясняется в сообщении.

В случае отсутствия указанных выше сертификатов, граждане могут въехать в Италию, но они должны самоизолироваться течение пяти дней, активируя местные процедуры надзора за здоровьем, сообщив об этом местным органам здравоохранения; пройти тест после завершения установленной самоизоляции.

Дети до шести лет всегда освобождаются от требования теста, но все равно должны самоизолироваться, при наличии такой необходимости.

Вышеупомянутые положения действуют до 25 октября 2021 года.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве Украины напомнили, что, кроме указанных выше правил, также остаются в силе правила необходимости подтверждения цели поездки, места пребывания, наличия необходимых средств, даты выезда из Италии и т.п., что может быть проверено офицерами пограничной полиции Италии при въезде в страну. Окончательное решение о разрешении на въезд/отказе во въезде всегда принимается пограничной полицией Италии (Polizia di Frontiera), подчеркнули в МИД.

Теги: #италия #туризм #украинцы
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