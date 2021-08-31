С 1 сентября Украина запрещает въезд автомобилям из Приднестровья, не имеющим номерных знаков согласованного или нейтрального образца

Украина с 1 сентября приостанавливает допуск к участию в международном дорожном движении автомобилей из Приднестровского региона Республики Молдова, которые не имеют номерных знаков согласованного или нейтрального образца, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины во вторник.

"Автомобилям из Приднестровского региона Молдовы без согласованных или нейтральных номеров запрещается движение в Украине", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что, в соответствии с поручением Кабинета Министров и нотой Министерства иностранных дел Украины, с 1 сентября к участию в международном движении будут допускаться исключительно те транспортные средства из Приднестровского региона Республики Молдова, которые будут иметь регистрационные номерные знаки согласованного образца и т.н. нейтральные номера, вместе с другими транспортными средствами, зарегистрированными в соответствии с законодательством Республики Молдова.

"Относительно транспортных средств из Приднестровского региона Республики Молдова с другими регистрационными номерами будет действовать запрет движения через государственную границу для въезда в Украину и/или транзитного перемещения по территории Украины механических транспортных средств", - сообщают пограничники.

Они уточняют, что ГПСУ уточнила все вопросы взаимодействия с подразделениями Государственной таможенной службы Украины относительно порядка отказа в пропуске указанных транспортных средств и подразделениями Национальной полиции Украины о порядке действий в случае выявления таких транспортных средств в пределах контролируемых пограничных районов.

"О данных изменениях по линии погранично-представительского аппарата информация была доведена молдавской стороне", - подчеркивают в Госпогранслужбе.

Там уточняют, что порядок осуществления учета, регистрации и декларирования транспортных средств, перемещаемых через государственную границу, регулируется таможенным законодательством Украины.