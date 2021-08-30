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18:42 30.08.2021

Дренажные работы в спорткомплексе на ВДНХ на этапе завершения – гендиректор "Экспоцентра"

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Дренажные работы в спорткомплексе на ВДНХ на этапе завершения – гендиректор "Экспоцентра"

Дренажные работы в зонах для воркаута и паркура на территории нового спортивного кластера на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ, Киев) - на этапе завершения, затем начнется укладка резинового покрытия, сообщил генеральный директор комплекса Евгений Мушкин.

"Обратите внимание на снимки воркаут-зоны и паркур-зоны. Там нет резины. Потому что сперва доделают ливневку (дренаж), а потом достелят резину. Завтра подрядчик планирует завершить работы по дренажу", – сообщил он агентству "Интерфакс-Украина".

Ранее в социальных сетях появились фото затопленных после грозы воркаут-зон в новом урбан-парке на ВДНХ.

Урбан-парк в составе спортивного кластера на ВДНХ в Киеве открыли 26 августа.

Теги: #экспоцентр #вднх
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