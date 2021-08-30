Террористы ИГ взяли на себя ответственность за ракетный обстрел кабульского аэропорта - СМИ
Террористическая группировка ИГ объявила о своей ответственности за запуск в понедельник нескольких ракет по международному аэропорту Кабула, сообщили западные СМИ со ссылкой на заявление группировки.
"Солдаты Халифата атаковали международной аэропорт Кабула при помощи шести ракет типа "Катюша"", - говорилось в заявлении ИГ.
Ранее телеканал CNN сообщил, что по аэропорту Кабула в понедельник утром было выпущено несколько ракет. По словам собеседника телеканала, для отражения атаки была задействована система противоракетной обороны.
Позднее в Белом доме признали факт обстрела, подчеркнув, что он не помешал функционированию аэропорта.