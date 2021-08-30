События

11:15 30.08.2021

Сайт Ukraine Now теперь можно читать на арабском языке

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Сайт Ukraine Now теперь можно читать на арабском языке

Официальный сайт Украины Ukraine Now стал доступен на арабском языке, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы запустили пятую языковую версию на официальном сайте Украины, арабскую: https://ukraine.ua/ar Продвижение позитивного имиджа Украины в мире - один из приоритетов Стратегии внешней политики Украины. Работаем над закреплением туристического успеха 2021 года", - написал Кулеба на своей странице в Twitter в понедельник.

Официальный сайт Украины уже доступен на английском, немецком, французском и испанском языках.

Теги: #сайт #ukraine_now #арабский_язык
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