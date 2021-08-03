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11:36 03.08.2021

МИД прилагает много усилий для развития бренда "Ukraine Now" - Джапарова

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МИД прилагает много усилий для развития бренда "Ukraine Now" - Джапарова

Министерство иностранных дел Украины прилагает много усилий, чтобы бренд "Ukraine Now" устойчивым образом развивался, сообщила первый заместитель главы украинского внешнеполитического ведомства Эмине Джапарова.

"Бренд предназначен для использования как государственными учреждениями, так и органами местного самоуправления, бизнесом и отдельным гражданами. Сейчас нами, нашей командой во главе с Дмитрием Кулебой (глава МИД Украины – ИФ), системно используется этот бренд "Ukraine Now" во всех внешних коммуникациях Украины, и мы прилагаем очень много усилий для того, чтобы этот бренд устойчивым образом развивался", - сказала Джапарова на всеукраинском форуме "Украина 30. Имидж Украины" в Киеве во вторник.

Она напомнила, что три года назад правительство Украины официально одобрило национальный визуальный бренд Украины "Ukraine Now". "Он является инструментом публичной дипломатии для представления государства на международной арене. "Ukraine Now" - это "зонтичный" бренд, который можно развивать и использовать для кампаний разных направлений. Философия бренда базируется на слове "сейчас", которое на данный момент является самым важным для Украины и современных украинцев", - пояснила первый замглавы МИД.

Теги: #джапарова #ukraine_now #мид
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