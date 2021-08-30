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10:57 30.08.2021

Разумков об обстрелах Авдеевки: Мы не будем молчать, будем защищать граждан

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Разумков об обстрелах Авдеевки: Мы не будем молчать, будем защищать граждан

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что Украина придерживается своих обязательств по соблюдению режима прекращения огня на Донбассе, но не будет молчать в ответ на нарушения договоренностей.

"За последнее время мы видим обострение… Все помнят Авдеевку. К сожалению, и вчера, и позавчера мы видели снова обстрелы, нарушения тех договоренностей, которые были взяты всеми сторонами процесса. Но только Украина выполняет свои обязательства, действительно придерживается достигнутого в Минске, - договоренностей о прекращении обстрелов и ведения боевых действий", - сказал Разумков в понедельник в Донецкой области.

"Но мы точно не будем молчать, и будем защищать себя и своих военнослужащих и граждан, которые сегодня вынуждены жить в таких условиях. А все, что будет зависеть от нас, от армии, от военно-гражданской администрации - я уверен, мы будем делать", - добавил спикер украинского парламента.

Разумков в понедельник находится с рабочей поездкой в районе проведения Операции объединенных сил.

В субботу, 28 августа, российские наемники на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов в районе Авдеевки были ранены и получили боевые травмы десять украинских военнослужащих. Раненые находятся в лечебных учреждениях, состояние их здоровья – удовлетворительное.

Теги: #оос #разумков #авдеевка
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