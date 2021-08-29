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21:37 29.08.2021

Разумков прогнозирует на осень некоторые кадровые ротации в правительстве

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Разумков прогнозирует на осень некоторые кадровые ротации в правительстве

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прогнозирует на осень некоторые кадровое ротации в Кабинете министров Украины.

"Я думаю, что осень будет связана с кадровыми изменениями. Действительно, фамилии (министров – ИФ) и так звучат, но я не думаю, что их сегодня стоит озвучивать. Но к ряду министров есть претензии как у Верховной Рады, как у профильных комитетов, так, я думаю, что и у общества. Поэтому некоторые ротации в Кабмине я лично также прогнозирую", – заявил Разумков в программе "Подробности недели" на телеканале "Интер" в воскресенье вечером.

При этом то, как быстро эти ротации произойдут и насколько массовыми они будут, спикер назвал вопросом дискуссий, позиции фракции "Слуга народа" и профильных парламентских комитетов.

"Но думаю, что осень будет достаточно эмоциональной", – добавил он.

 

Теги: #кадры #ротации #кабмин
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