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15:04 29.08.2021

Лидер талибов прибыл в Афганистан

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Лидер талибов прибыл в Афганистан

Лидер движения "Талибан" мулла Хайбатулла Ахундзада прибыл в Афганистан, сообщили в воскресенье афганские СМИ.

По имеющейся информации, в годы нахождения сил США и их союзников в Афганистане Ахундзада скрывался в соседнем Пакистане.

"Ахундзада находится в провинции Кандагар уже четыре дня и обсуждает с лидерами "Талибана" ситуацию в Афганистане и создание будущей системы управления", - сообщило издание Ariana News.

Ахундзада является третьим после основателя движения муллы Умара и Ахтара Мансура руководителем организации. В 2013 году Ахтар Мансур объявил о смерти муллы Умара и был назначен его преемником. Мансур был убит в 2016 году ударом с американского беспилотника после чего Хайбатулла Ахундзада был объявлен главой талибов.

В июле-августе боевики на фоне вывода из Афганистана войск США и их союзников захватили одну за другой почти все провинции страны, войдя 15 августа в Кабул. За несколько часов до захвата столицы Афганистана талибами из страны бежал президент Ашраф Гани. Его примеру последовали многие руководители страны.

В настоящее время лишь провинция Панджшер не контролируется радикалами. Лидер Панджшера Ахмад Масуд, сын национального героя Афганистана Ахмада Шаха Масуда, выступает за создание в стране правительства с участием представителей всех национальных меньшинств.

Лидеры захватившего Афганистан радикального движения заверяют, что ведут переговоры по созданию инклюзивного правительства в стране.

Пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид заявил, что инклюзивное правительство будет сформировано в ближайшие дни, консультации по этому вопросу продолжаются.

Теги: #талибан #афганистан #ахундзада
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