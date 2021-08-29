К МКС стартовал американский грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX

Грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX в воскресенье стартовал к Международной космической станции (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск "грузовика" был осуществлен с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей в 3:14 по времени Восточного побережья США с пускового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.

Примерно через 12 минут после старта "грузовик" отделится от второй ступени носителя и продолжит самостоятельный полет к МКС. Стыковка со станцией планируется 30 августа.

Это уже третий полет модифицированного грузового корабля Cargo Dragon 2 компании SpaceX, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата ее рукой-манипулятором.

Запуск осуществлен в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя после старта должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на автоматическую морскую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантике.

Запуск стал 23-м по счету для "грузовиков" Cargo Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

"Грузовик" доставит на МКС около 3 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем по снабжению МКС, который также способен возвращать грузы на Землю.

С октября 2012 года по июнь 2021 года компания SpaceX осуществила 22 пуска грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

В настоящее время экипаж МКС состоит из астронавта NASA Марка Ванде Хай и двух российских космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва, прибывших на МКС 9 апреля на корабле "Союз МС-18", а также прибывших на МКС на корабле Crew Dragon-2 24 апреля астронавтов NASA Меган Макартур и Шейна Кимбро, астронавта Европейского космического агентства (ESA) Томаса Песке и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.