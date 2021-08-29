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11:26 29.08.2021

Украина получила еще почти 190 тыс. доз вакцины Pfizer от коронавируса

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Украина получила еще почти 190 тыс. доз вакцины Pfizer от коронавируса

В Украину прибыла новая партия вакцины от коронавируса Comirnaty (Pfizer), в которой находится более 188 тыс. доз препарата, сообщает пресс-служба Минздрава Украины в воскресенье.

"Украина получила еще 188 370 доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech. Эту партию вакцины вместе с растворителем для ее разведения предоставило правительство США через инициативу COVAX по обеспечению справедливого и равного доступа к вакцинам против COVID-19 для всех стран мира", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что доставку препарата организовал Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), хранение и логистику с соблюдением соответствующей холодовой цепи обеспечивает Агентство США по международному развитию USAID.

Отмечается, что Украина уже получила 4 325 910 доз вакцин разных производителей (Pfizer, Moderna и AstraZeneca) в пределах инициативы COVAX.

"Поставки в рамках COVAX продолжатся. К концу 2021 года, как ожидается, Украина должна получить достаточное количество вакцины в рамках инициативы, чтобы защитить до 20% населения от COVID-19", - отмечают в Минздраве.

Теги: #comirnaty #вакцина
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