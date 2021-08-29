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05:02 29.08.2021

КГГА: 29 августа на Троицкой площади и ул. Большой Васильковской будет ограничено движение транспорта

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КГГА: 29 августа на Троицкой площади и ул. Большой Васильковской будет ограничено движение транспорта

В Киеве на Троицкой площади и улице Большая Васильковская 29 августа ограничат движение транспорта из-за проведения спортивного мероприятия, сообщила пресс-служба Киевской горадминистрации.

"Мероприятие продлится с 07:00 до 13:00. Участники двинутся по маршруту: Троицкая площадь - улица Большая Васильковская. По указанному маршруту предусмотрено ограничение движения транспортных средств", - говорится в сообщении.

По информации патрульной полиции Киева, движение ограничат: на участке от улицы Жилянской до улицы Физкультуры - с 06:30 до 13:30, на участке от улицы Физкультуры до улицы Евгения Коновальца - с 07:30 до 13:30.

Также возможно ограничение движения на участках прилегающих улиц: Деловой, Ивана Федорова, Лабораторной, Предславинской и переулка Бориса Шахлина.

Как сообщается, движение общественного транспорта будет изменено.

В частности, с 07:00 до 13:00 движение будет организовано следующим образом: автобусы маршрута № 5 - в направлении ж/д вокзала от ул. Изюмской до ул. Ямской по собственной трассе, далее ул. Казимира Малевича - ул. Короленковская - ул. Тарасовская, дальше по собственному маршруту, автобусы маршрута № 20 - от ж /м Корчувате до ст. м. "Лыбидская", троллейбусы маршрута № 12 - на участках от ст. м. "Васильковская" до ст. м. "Лыбидская" и от ж/д вокзала до Ботанического сада (по маршруту движения ТР 14),троллейбусы маршрута № 40 - от ул. Кадетский гай до ул. Волгоградской, троллейбусы маршрута № 91Н - от ул. Милославской до ст. м. "Лыбидская".

 

Теги: #киев #ограничение #транспорт
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