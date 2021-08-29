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03:58 29.08.2021

Экс-главу правления банка "Аркада" и его подельников будут судить за хищение средств

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Экс-главу правления банка "Аркада" и его подельников будут судить за хищение средств

Печерской окружной прокуратурой города Киева направлено в суд обвинение против экс-главы правления банка "Аркада" и его подельников 5 по факту растраты чужого имущества в особо крупных размерах.

"По данным следствия, экс-глава правления совместно с заместителями и главным бухгалтером банка с привлечением юридических лиц организовали и наладили схему растраты средств участников фондов финансирования строительства", - сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора в субботу.

Отмечается, что им удалось реализовать две программы лояльнсти с привлечением средств фонда финансирования строительства. По условиям акции стоимость квадратного метра площади квартир составляла от 169,75 грн до 190,55 грн, что подтверждается договорами инвестирования строительства между банком и доверителями - юридическими лицами. Последние оказались связанными с банком, что запрещено законом Украины "О банках и банковской деятельности".

В дальнейшем, в связи с невыполнением доверителями условий акционных программ, должностные лица банка, вопреки закону Украины "О финансово-кредитных механизмах", приняли решение о расторжении договоров инвестирования и возврата доверителям средств. При этом банк безосновательно вернул доверителям средства в сумме 22 млн грн, что более чем в 100 раз превышало сумму инвестированных средств.

Как сообщается, расследование других эпизодов хищения активов финучреждения продолжается.

 

Теги: #банк #активы #суд #хищение
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