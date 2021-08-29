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03:01 29.08.2021

Защитники Панджшера опровергли утверждения талибов об их входе в долину

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Защитники Панджшера опровергли утверждения талибов об их входе в долину

Защитники единственной провинции Афганистана, не покоренной движением "Талибан", опровергли утверждения радикалов об их входе в Панджшерскую долину.

Источник, близкий к антиталибским силам, заявил в субботу "Интерфаксу", что никаких боестолкновений в Панджшере не было, ни один из боевиков в долину не входил.

"Пропагандистская машина талибов распространяет фальшивые новости о том, что они вошли в Панджшер. Это ложные утверждения. Панджшер хорошо укреплен и неприступен. Если агрессоры попытаются туда проникнуть, это будет началом их конца", - заявил собеседник "Интерфакса", находящийся в долине.

В субботу афганские СМИ со ссылкой на талибов заявили, что боевики радикального движения вошли в Панджшер с нескольких направлений.

"Моджахеды Исламского Эмирата (так называлось правительство талибов, существовавшее с 1996 по 2001 годы - ИФ) добились прогресса во многих отношениях, даже без сопротивления вошли в Панджшер по разным каналам", - заявил член комиссии по культуре движения "Талибан Инамулла Самангани, чьи слова цитирует Tolo News.

Самангани добавил, что дорога к переговорам все еще открыта и что сегодня Ахмад Масуд (лидер сил, противостоящих "Талибану") направил в Кабул делегацию религиозных ученых для встречи с делегацией талибов.

Тем временем Мухаммад Алмас Захид, глава переговорной команды Масуда, также отрицает, будто талибы вошли в долину.

"В Панджшере нет боевых действий, никто не вошел", - заявил он изданию Tolo News.

Говоря о проведении второго раунда переговоров между двумя сторонами, Захид предупредил, что провал этих переговоров дорого обойдется обеим сторонам.

"Это проложит путь к войне, которая будет продолжаться", - заявил политик.

Бойцы движения "Талибан" в июле-августе захватили одну за другой почти все провинции Афганистан, 15 августа войдя в столицу страны Кабул. Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани и многие члены его правительства бежали из страны. Первый вице-президент Амрулла Салех заявил, что согласно Конституции страны, в случае бегства президента именно он является законным главой государства и направился в не покоренный талибами Панджшер.

Талибы еще до захвата Кабула пытались овладеть Панджшером. Первый раз после того, как без боя им сдалась провинция Логар. Через неё отряды радикалов атаковали передовые посты в конце Панджшерской долины, но, понеся потери, отказались от дальнейших попыток продвинуться на этом направлении. Вторая попытка была осуществлена через долину Андараб, в провинции Баглан. Туда талибы собрали боевиков с четырех провинций северо-востока страны: Бадахшана, Тахара, Кундуза и Баглана. Талибы понесли большие потери и пошли на переговоры.

 

Теги: #афганистан #опровержение #талибы
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