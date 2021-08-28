Меркель обсудила Афганистан с Джонсоном и Рютте

Канцлер Германии Ангела Меркель в субботу обсудила ситуацию в Афганистане с премьером Великобритании Борисом Джонсоном и его нидерландским коллегой Марком Рютте, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Главной темой бесед было окончание эвакуации международными силами из аэропорта Кабула, положение в Афганистане и в регионе", - сообщил Зайберт.

По его словам, собеседники считают, что в приоритете сейчас - выезд из страны граждан ЕС и других стран и сотрудничавших с ними афганцев, а также обеспечение местного населения гуманитарной помощью.

Также стороны обсудили возможные "политические и дипломатические" усилия, необходимые для выезда оставшегося дипломатического персонала.