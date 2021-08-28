В результате столкновения четырех автомобилей возле Львова один человек умер, 4 травмированы

Один человек скончался и 4 травмированы вследствие ДТП с участием 4 транспортных средств на окружной дороге Львова, сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции во Львовской области.

По данным полиции, авария произошла сегодня в селе Подберёзцы около 11:30 на окружной автодороге Львова.

Водитель грузовика DAF столкнулся с легковым автомобилем "Хонда", после чего грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся с джипом "Мицубиши аутлендер", а потом – с микроавтобусом "Мерседес спринтер".

"Вследствие столкновения в больницу с телесными повреждениями доставили водителя и пассажирку "Хонды", водителя "Мицубиши" и его 11-летнюю пассажирку. Несмотря на усилия медиков, девочка скончалась от полученных травм", – указано в сообщении.

Также за медпомощью обратился водителя микроавтобуса "Мерседес спринтер", которого, по данным пресс-службы ГУ ГСЧС во Львовской области, пришлось освобождать из автомобиля при помощи гидравлических ножниц.

По указанному факту сотрудники полиции открыли уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения).