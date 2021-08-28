События

17:46 28.08.2021

Последний британский самолет с гражданскими лицами покинул Афганистан, начинается эвакуация военных

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Последний британский самолет с гражданскими лицами покинул Афганистан, начинается эвакуация военных

Великобритания завершила эвакуационные полеты с гражданскими лицами из аэропорта Кабула и начала возвращать домой из Афганистана военнослужащих, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Посол Великобритании в Афганистане Лори Бристоу заявил в субботу в аэропорту Кабула, что "пришло время завершить этот этап операции сейчас".

"Но мы не забыли людей, которым нужно уехать. Мы продолжим делать все возможное, чтобы помочь им. Мы не забыли и о храбрых, порядочных людях Афганистана. Они заслуживают жить в мире и безопасности", - добавил он.

В течение выходных британские самолеты с военными будут вылетать из Афганистана, но не исключено, что на них заберут и некоторое количество беженцев.

Ранее британский генерал Ник Картер заявил, что Британия не смогла вывезти всех людей, которых намеревалась изначально. Официальные лица Великобритании надеются, что некоторые афганцы смогут выехать из Афганистана по суше в соседние страны, где могут быть обработаны их заявки на въезд в Великобританию.

Теги: #эвакуация #великобритания #афганистан
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