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17:24 28.08.2021

Восемь украинских военнослужащих ранены и получили боевые травмы во время обстрела района Авдеевки и самого города – Украинская сторона в ТКГ

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Восемь украинских военнослужащих ранены и получили боевые травмы во время обстрела района Авдеевки и самого города – Украинская сторона в ТКГ

В результате обстрелов в районе Авдеевки в субботу, 28 августа, были ранены и получили боевые травмы восемь украинских военнослужащих, сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе.

"Во время сегодняшнего обстрела района Авдеевки и самого города, ранены и получили боевые травмы восемь украинских военнослужащих. В ходе обстрела противник применял минометы и артиллерию калибром 120 и 122 мм соответственно, что запрещено Минскими соглашениями. На требования СЦКК прекратить огонь противник не реагировал. Адекватный ответ на обстрелы дали ВСУ", - указывается в сообщении.

Украинская делегация в ТКГ подчеркивает, что целью обстрелов является провокация украинской стороны.

"Задачей противника является спровоцировать нас на НЕ-адекватный ответ, а потом на своем высшем уровне заявить об "...агрессивных действиях Украины" и создать напряжение, в идеале - сорвать соответствующие переговоры президента Украины с президентом США о дальнейших путях урегулирования конфликта, в том числе - на тему участия США в таком урегулировании", - подчеркивается в сообщении.

По линии ТКГ и Министерства иностранных дел Украины направлены ноты в ОБСЕ.

Отмечается, что созыв внеочередного заседания Подгруппы по безопасности не планируется, поскольку украинская сторона ожидает отказа от российской стороны, как и в предыдущих двух случаях гибели и ранений украинских военнослужащих.

"Хотим предупредить граждан Украины, что на фоне и во время визита президента Зеленского в США, боевая активность со стороны противника может быть увеличена дополнительно, и к этому нужно быть ситуативно и морально готовыми", - подчеркивают в делегации.

Теги: #ранения #обстрел #авдеевка
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