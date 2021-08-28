События

15:32 28.08.2021

Сухогруз с 7 тыс. тонн украинской пшеницы затонул в Критском море, 16 членов экипажа спасены

1 мин читать
Сухогруз с 7 тыс. тонн украинской пшеницы затонул в Критском море, 16 членов экипажа спасены

Судно Sea Bird, следовавшее из Украины в Тунис с 7 тыс. тонн пшеницы на борту, рано утром в субботу затонуло в Критском море к востоку от полуострова Пелопоннес (Греция), все 16 сирийских членов экипажа в ходе широкомасштабной поисково-спасательной операции спасены, сообщило издание Maritime Bulletin.

"Судно затонуло после столкновения. Более подробные сведения не приводятся, но, судя по позициям судов и траекториям в районе, Sea Bird, вероятно, столкнулся с генеральным грузовым судном Haya, которое по состоянию на 06:20 UTC 28 августа дрейфует к северу от предполагаемого места столкновения", - говорится в сообщении издания.

Согласно ему, вероятно, ливанское судно Haya также участвовало в поисково-спасательной операции. По его данным, последний сигнал Sea Bird подало в 00:20 по всемирному координированному времени.

"Генеральное грузовое судно Sea Bird, IMO 8202941, дедвейт 7650, постройки 1985 года, флаг Того, менеджер - GMZ Ship Management CO SA, Ливан (EQUASIS)", - уточнило издание данные о затонувшем судне.

Теги: #сухогруз #пшеница
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:10 12.08.2021
Минсельхоз США резко, до 72,5 млн т, снизил прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году

Минсельхоз США резко, до 72,5 млн т, снизил прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году

08:42 30.07.2021
В Николаевской области горело поле с пшеницей на площади 20 га

В Николаевской области горело поле с пшеницей на площади 20 га

22:46 25.07.2021
В Черниговской области ликвидировали пожар на 55 га пшеничного поля

В Черниговской области ликвидировали пожар на 55 га пшеничного поля

18:41 25.07.2021
В Черниговской области спасатели локализовали пожар на пшеничном поле

В Черниговской области спасатели локализовали пожар на пшеничном поле

20:05 24.07.2021
В Днепропетровской области произошел пожар на пшеничном поле

В Днепропетровской области произошел пожар на пшеничном поле

10:48 03.03.2021
Херсонская верфь SMG "Смарт холдинга" после модернизации сдала в эксплуатацию сухогруз "Gelius 1"

Херсонская верфь SMG "Смарт холдинга" после модернизации сдала в эксплуатацию сухогруз "Gelius 1"

23:35 12.02.2021
В Черном море у Рыбаковки горел сухогруз, без пострадавших

В Черном море у Рыбаковки горел сухогруз, без пострадавших

14:58 17.01.2021
У берегов Турции затонул сухогруз, владелец которого - украинская компания

У берегов Турции затонул сухогруз, владелец которого - украинская компания

19:32 11.08.2020
СБУ задержала чиновника, который с сообщником из РФ организовал схему хищения пшеницы из Госрезерва

СБУ задержала чиновника, который с сообщником из РФ организовал схему хищения пшеницы из Госрезерва

08:03 25.07.2020
В Донецкой и Хмельницкой областях огонь уничтожил несколько десятков га пшеничного поля

В Донецкой и Хмельницкой областях огонь уничтожил несколько десятков га пшеничного поля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В зоне проведения ООС на Донбассе в результате обстрела ранены трое военнослужащих

Более половины педагогов вакцинированы от COVID-19 в Украине – МОН

"Укрзализныця" до 30 августа ограничила движение поездов в Донецкой области вблизи Авдеевки из-за обстрелов

Украинский военнослужащий ранен в результате обстрела на Донбассе в субботу

В Украине за сутки зафиксировано более 2 тыс. новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 1 025 человека, 54 умерли

ПОСЛЕДНЕЕ

В зоне проведения ООС на Донбассе в результате обстрела ранены трое военнослужащих

Талибы блокируют доступ к аэропорту Кабула - СМИ

Более половины педагогов вакцинированы от COVID-19 в Украине – МОН

Последний итальянский самолет с беженцами из Афганистана приземлился в Риме

Правозащитники призывают Зеленского обсудить с Байденом вопрос освобождения украинских граждан, находящихся в заключении в РФ, Крыму и ОРДЛО

По факту обстрела Авдеевки открыто уголовное производство – штаб ООС

В пространстве "Чернобыль-Хаб" вакцинировано более 70 работников украинского туризма

Decathlon Ukraine открыл 20 корнеров в "Сильпо"

Значительные дожди в воскресенье ожидаются в западных, Житомирской и Винницкой областях

СБУ ликвидировала ботоферму: по заказу РФ "Крымскую платформу" критиковали с 15 тыс. аккаунтов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА