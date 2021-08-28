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15:15 28.08.2021

Более половины педагогов вакцинированы от COVID-19 в Украине – МОН

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Более половины педагогов вакцинированы от COVID-19 в Украине – МОН

Более половины (50,5%) работников учреждений дошкольного и общего среднего образования вакцинированы от COVID-19 в Украине по состоянию на 27 августа, сообщило Министерство образования и науки агентству "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению, по оперативной информации местных органов управления образованием всего вакцинированы 501899 педагогов.

Областные и Киевская городская госадминистрации приняли меры по обеспечению сотрудничества с медучреждениями и территориальными центрами по вакцинации по охвату прививками работников учебных заведений.

В Минобразования отмечают, что выполнение требований по вакцинации работников учебных заведений от COVID-19 в регионах находится на постоянном контроле облгосадминистраций.

В ведомстве добавили, что образовательный процесс в 2021-2022 учебном году будет проходить с соблюдением всех противоэпидемических мер.

Теги: #вакцинация #covid_19 #педагоги
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