Почти 200 афганцев погибли в результате терактов близ аэропорта Кабула - WSJ
Число погибших афганцев в результате терактов близ кабульского аэропорта достигло почти 200, сообщает в пятницу The Wall Street Journal со ссылкой на сотрудника в сфере здравоохранения в Кабуле.
По данным собеседника издания, лишь в одну из больниц в центральной части Кабула доставлены 145 тел.
Ранее сообщалось, что число скончавшихся в результате терактов достигло 170 человек.
Еще около 200 человек получили ранения.
Накануне близ кабульского аэропорта прогремели два взрыва. Помимо афганцев жертвы есть и среди американских ВС. Так, в Пентагоне подтвердили гибель 13 американских военнослужащих.
Ответственность за взрывы взяла на себя группировка ИГИЛ.