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21:05 27.08.2021

Почти 200 афганцев погибли в результате терактов близ аэропорта Кабула - WSJ

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Почти 200 афганцев погибли в результате терактов близ аэропорта Кабула - WSJ

Число погибших афганцев в результате терактов близ кабульского аэропорта достигло почти 200, сообщает в пятницу The Wall Street Journal со ссылкой на сотрудника в сфере здравоохранения в Кабуле.

По данным собеседника издания, лишь в одну из больниц в центральной части Кабула доставлены 145 тел.

Ранее сообщалось, что число скончавшихся в результате терактов достигло 170 человек.

Еще около 200 человек получили ранения.

Накануне близ кабульского аэропорта прогремели два взрыва. Помимо афганцев жертвы есть и среди американских ВС. Так, в Пентагоне подтвердили гибель 13 американских военнослужащих.

Ответственность за взрывы взяла на себя группировка ИГИЛ.

Теги: #погибшие #теракт #афганистан
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