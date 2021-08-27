События

19:45 27.08.2021

В результате терактов возле аэропорта в Кабуле погибли двое британцев - МИД Великобритании

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В результате терактов возле аэропорта в Кабуле погибли двое британцев - МИД Великобритании

Двое подданных Великобритании погибли в результате терактов близ кабульского аэропорта, сообщила в пятницу телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на главу британского МИД Доминика Рааба.

По его словам, еще погиб ребенок одной из жертв.

Рааб отметил, что еще двое британцев получили ранения.

Два взрыва прогремели в четверг близ кабульского аэропорта, по данным американского телеканала CNS News со ссылкой на представителей властей в Кабуле, жертвами терактов стали не менее 170 человек. Еще около 200 человек получили ранения и травмы.

Теги: #жертвы #афганистан #британцы #аэропорт
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