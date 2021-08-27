США сомневаются в том, что талибы не имеют отношения к терактам в Кабуле

Вашингтон не уверен в том, что боевики движения "Талибан" не причастны к произошедшим накануне терактам в Кабуле, заявил в пятницу пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы совсем не уверены в этом (в непричастности талибов)", - заявил Кирби на брифинге.

Кирби подчеркнул, что США проведут расследование в отношении произошедшего.

"Будет расследование, в ходе которого мы постараемся узнать как можно больше о том, что произошло, но я не хочу забегать вперед", - пояснил Кирби.

Кроме того, отвечая на вопрос журналиста о том, сколько боевиков ИГИЛ оказались на свободе в результате наступления талибов, Кирби сказал, что их тысячи.

"Я не знаю точного числа, но очевидно, что их тысячи, если брать во внимание две тюрьмы, которые захватили и опустошили талибы, но я не могу дать вам точные цифры", - заявил представитель Пентагона.

Он уточнил, что в соответствии с процессом вывода контингента из Афганистана США передали эти тюрьмы в ведение афганских национальных сил безопасности.

В результате двух взрывов, прогремевших в аэропорту Кабула в четверг, по данным американского телеканала CBS News, погибли 170 человек, включая военных США, талибов и мирных жителей.

Ответственность за взрывы взяла на себя группировка "ИГИЛ".