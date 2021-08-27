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17:46 27.08.2021

Бомбардировщик Су-24 разбился под Пермью, два летчика катапультировались - ЦВО

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Бомбардировщик Су-24 разбился недалеко от Перми, оба летчика катапультировались, их ищут, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"27 августа при перелете на авиаремонтное предприятие для проведения планового ремонта потерпел аварию в 95 км западнее города Пермь самолет Су-24. По докладу с места летчики катапультировались", - заявили в пресс-службе.

По данным штаба ЦВО, для эвакуации членов экипажа с места приземления направлен вертолет поисково-спасательной службы.

"Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в лесистой местности. На земле разрушений нет", - сказали в пресс-службе.

Теги: #рф #су_24 #авиакатастрофа
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