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05:38 27.08.2021

Во Львовской области директора фирмы подозревают в присвоении почти 1,5 млн грн бюджетных средств

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Во Львовской области директора фирмы подозревают в присвоении почти 1,5 млн грн бюджетных средств

Директора компании из Львова подозревают в присвоении почти 1,5 млн грн бюджетных средств на реконструкции подвесного моста, сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры. Также должностному лицу объявили подозрение в служебном подлоге.

По данным областной прокуратуры, в 2019-20 годах 29-летний директор предприятия-подрядчика, выполнявшего строительно-ремонтные работы по реконструкции подвесного моста через реку Западный Буг в городе Червоноград, вносил в акты приема выполненных работ заведомо неправдивые данные относительно объема проведенных работ. Но фактически указанные в документах работы не были выполнены.

Вследствие таких действий, считают в прокуратуре, руководитель компании-подрядчика завладел почти 1,5 млн грн местного бюджета.

Досудебное следствие продолжается.

Теги: #львовская #подозрение #присвоение
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