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20:56 26.08.2021

Зеленский утвердил обновленную Стратегию кибербезопасности Украины

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Зеленский утвердил обновленную Стратегию кибербезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 14 мая 2021 года "О Стратегии кибербезопасности Украины", а также утвердил обновленную редакцию указанной Стратегии.

Соответствующий указ №447/2021 вместе с решением СНБО и текстом Стратегии был обнародован на сайте главы государства в четверг.

В решении СНБО отмечается, что Национальный координационный центр кибербезопасности должен в течение двух месяцев разработать и предоставить на рассмотрение СНБО план реализации Стратегии, а органы центральной власти совместно со Службой безопасности Украины и Службой внешней разведки должны обеспечить выполнение указанного плана после его утверждения.

Указ президента №447/2021, который признает утратившей силу статью 2 указа Президента Украины от 15 марта 2016 № 96 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 января 2016 года" О Стратегии кибербезопасности Украины", делая недействительной предыдущую редакцию Стратегии, вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно указу, ответственным за выполнение решения СНБО является секретарь Совета Алексей Данилов.

Обновленная редакция Стратегии содержит перечень вызовов и угроз, которые стоят перед Украины в сфере кибербезопасности, предлагает основы развития национальной системы защиты от киберугроз, определяет основные приоритеты и стратегические цели обеспечения кибербезопасности Украины, а также направления внешнеполитической деятельности и стратегические задания, которые стоят перед государством в указанной сфере.

Теги: #президент #снбо #стратегия
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