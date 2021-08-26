События

19:43 26.08.2021

Более 30 человек пострадали от взрывов на складе боеприпасов на юге Казахстана

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Более 30 человек пострадали от взрывов на складе боеприпасов на юге Казахстана

Более 30 человек поступили в больницу с ранениями в результате взрывов на складе с боеприпасами на территории воинской части в Жамбылской области на юге Казахстана, сообщила пресс-служба администрации (акимата) региона.

"В городскую больницу N1 города Тараз с различными ранениями поступили 32 человека", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным властей региона, сообщение о возгорании склада боеприпасов воинской части N28349 (инженерно-саперная бригада) министерства обороны поступило в 19:10 по местному времени. "Горит склад боеприпасов размером 41 на 17. Имеется информация о двух больших взрывах и одном пострадавшем сотруднике департамента ЧС области", - отмечается в сообщении.

В настоящее время поднят весь личный состав департамента полиции области в количестве 300 человек и личный состав воинской части 5513 в количестве 520 человек.

"Село Кайнар с населением 250 человек находится на расстоянии менее одного километра. Началась эвакуация населения", - проинформировали в пресс-службе.

Теги: #пострадавшие #взрывы #казахстан
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