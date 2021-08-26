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19:16 26.08.2021

Байден не намерен переносить сроки окончательного ухода США из Афганистана с 31 августа - ТВ

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Байден не намерен переносить сроки окончательного ухода США из Афганистана с 31 августа - ТВ

Президент США Джо Байден не намерен вносить какие-либо изменения в сроки вывода американских войск из Афганистана, сообщает в четверг британский телеканал Sky News со ссылкой на людей, знакомых с сутью дела.

По словам собеседников телеканала, из Белого дома не поступало никаких свидетельств относительно того, что Джо Байден намерен изменить дату 31 августа, как крайнего срока ухода США из Афганистана.

Кроме того, собеседники Sky News отметили, что в администрации США полагают, что за терактами в кабульском аэропорту строит афганское подразделение "Исламского государства".

Теги: #уход #сша #афганистан #сроки
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