В кабульский медцентр поступили более 30 раненых из аэропорта, шестеро скончались

В неправительственный итальянский медицинский центр в Кабуле Emergency поступили более 30 раненых из аэропорта, сообщил представитель центра.

"На данный момент в наш хирургический центр в Кабуле прибыло более 30 пациентов из аэропорта, 6 человек уже скончались по прибытии", - говорится в сообщении.

Ранее официальные представители ряда западных стран в Кабуле, в том числе США и Великобритании, предупреждали своих граждан об угрозе террористических атак в международном аэропорту афганской столицы. В четверг вечером в аэропорту Кабула произошел мощный взрыв, по предварительным данным, атаку совершил террорист-смертник, есть убитые и раненные.