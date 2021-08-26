Талибы запретят музыку в Афганистане, зато разрешат женщинам выходить из дома без мужчин

Движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, готово, насколько это возможно, двигаться в ногу со временем, продолжая при этом опираться на законы ислама: музыка будет запрещена, зато женщины смогут выходить из дома по повседневным делам без сопровождения родственника мужского пола, заявил в интервью The New York Times представитель движения Забихулла Муджахид.

"Музыка запрещена в исламе. Но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей (слушать музыку - ИФ), вместо того, чтобы оказывать на них давление", - сказал он.

По словам Муджахида, талибы стремятся "восстановить страну, разрушенную десятилетиями войны".

"Мы хотим построить будущее и забыть о том, что происходило в прошлом", - сказал он.

Муджахид коснулся темы судьбы женщин Афганистана, образ жизни которых после прихода к власти талибов беспокоит мировую общественность. Он заявил, что в долгосрочной перспективе женщины смогут вернуться к своим повседневным делам. По его словам, опасения, что талибы принудят женщин оставаться дома и полностью закрывать лицо на публике, безосновательны. Муджахид добавил, что требование, чтобы женщину на публике сопровождал мужчина-родственник, трактовали неправильно. По его словам, это относится только к поездкам продолжительностью три дня и более.

"Если они ходят в школу, офис, университет или больницу, им не нужен махрам (сопровождающий мужчина - ИФ)", - сказал он.

Однако пока что он рекомендует женщинам Афганистана оставаться дома до тех пор, пока всех членов группировки научат, как правильно обращаться и вести себя с ними.

Говоря об эвакуации иностранцами афганцев, работавших с международными силами в Афганистане, он заявил, что тех, у кого есть документы, дающие право на вылет за границу, не останавливают на въезде в аэропорт.

"Мы сказали, что людям, не имеющим надлежащих документов, не разрешается выезжать. Им нужны паспорта и визы в страны, в которые они собираются, а затем они могут улететь самолетом. Если их документы действительны, то мы не будем спрашивать, чем они раньше занимались", - заявил Муджахид.

Вместе с тем он выразил разочарование в связи с операцией по эвакуации афганцев в страны Запада.

"Они не должны вмешиваться в дела нашей страны и лишать наших человеческих ресурсов: врачей, профессоров и других людей, которые нам нужны здесь. В Америке они могут стать уборщиками или поварами. Это бесчеловечно", - сказал Муджахид.