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15:37 26.08.2021

McDonald's изъяла молочные коктейли из меню в Британии из-за "ковидной" нехватки водителей

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McDonald's изъяла молочные коктейли из меню в Британии из-за "ковидной" нехватки водителей

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's Corp. убрала молочные коктейли из меню во всех своих 1250 ресторанах в Великобритании из-за проблем с поставками, вызванных нехваткой водителей грузовиков, пишет MarketWatch со ссылкой на сообщение компании.

"Как и многие другие ритейлеры, мы испытываем проблемы, вызванные перебоями в цепочках поставок, которые влияют на доступность некоторых наших продуктов. Бутилированные напитки и молочные коктейли временно недоступны в наших ресторанах в Англии, Шотландии и Уэльсе", - отмечается в сообщении.

В последнее время в Великобритании усилился дефицит товаров, вызванный проблемами с поставками. Виной этому стало сочетание двух факторов - Brexit и пандемии COVID-19, отмечает MarketWatch.

Во-первых, выход Великобритании из ЕС в конце прошлого года усложнил получение разрешений на работу гражданам европейских стран в Великобритании. Во-вторых, ограничения, вызванные пандемией COVID-19, привели к многочисленным переносам выхода на работу водителей грузовиков, только что сдавших экзамен, сообщила Ассоциация автомобильных грузоперевозок Великобритании. По ее данным количество водителей в Великобритании сократилось на 100 тыс. по сравнению с допандемийным периодом (тогда их число было 600 тыс.).

McDonald's - не единственная компания отрасли, сталкивающаяся с описанной проблемой. На прошлой неделе сеть кафе Nando's, специализирующаяся на блюдах из курицы, временно закрыла около 50 своих точек из-за дефицита куриной продукции. Сеть ресторанов быстрого питания KFC предупредила, что проблемы в цепочках поставок могут привести к удалению некоторых блюд из меню.

Супермаркеты Великобритании тоже сообщили о проблемах с поставками некоторых товаров.

Правительство Великобритании в свою очередь для преодоления проблем с поставками временно увеличило количество часов, которое водители грузовиков могут находится за рулем, отмечает MarketWatch.

Теги: #великобритания #mcdonalds #еда
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