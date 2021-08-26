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12:21 26.08.2021

Украина не тратила деньги госбюджета на перелеты гражданских самолетов из Афганистана - глава МИД

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Украина не тратила деньги госбюджета на перелеты гражданских самолетов из Афганистана - глава МИД

Украина не расходовала средства государственного бюджета на перелеты из Афганистана двух гражданских самолетов, которыми эвакуировала граждан Украины и иностранцев, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"По состоянию на сейчас мы вывезли два самолета гражданских и один военный. Военный самолет финансируется за счет государственного бюджета, но это не в бюджете МИД, потому мне здесь нечего сказать... Что касается двух гражданских самолетов, которыми мы вывозили граждан, то за пролеты этих самолетов Украинское государство ничего не платит - эта эвакуация была осуществлена на уровне политических договоренностей между Украинским государством и собственниками этих самолетов. Но мы деньги бюджета на финансирование именно перелета этих самолетов не выплачивали", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

Министр подчеркнул, что в этом и заключается искусство дипломатии - быстро находить такие комбинации и договоренности, которые позволяют быстро спасать граждан Украины.

Теги: #кулеба #афганистан #самолеты #деньги
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