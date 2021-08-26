Число заражений COVID-19 в мире превысило 213,9 млн

Число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в мире на утро четверга составило 213 млн 915 тыс. 565, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 463 тыс. 827 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 38 млн 223 тыс. 219 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 632 тыс. 22.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 32 млн 558 тыс. 530, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 436 тыс. 365.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 млн 645 тыс. 537 заболевших, умерли 576 тыс. 645 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 574,4. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 950 человек, в Индии - 313, Бразилии - 2 тыс. 691.