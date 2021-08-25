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15:56 25.08.2021

Члены украинской делегации в ПАСЕ вместе с парламентариями из Польши, Латвии, Чехии, Грузии, Албании и Испании посетили КПВВ Каланчак

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Члены украинской делегации в ПАСЕ вместе с парламентариями из Польши, Латвии, Чехии, Грузии, Албании и Испании посетили КПВВ Каланчак

Члены украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вместе с парламентариями из Польши, Латвии, Чехии, Грузии, Албании и Испании посетили контрольный пункт въезда/выезда "Каланчак", сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Мы с коллегами-членами постоянной делегации в ПАСЕ, парламентариями из Польши, Латвии, Чехии, Грузии, а также делегатами от Албании и Испании находимся на КПВВ "Каланчак". Сейчас это один из двух работающих КПВВ, которые являются единственным легальным путем попасть к временно оккупированного Крыма", – отметила Кравчук на своей странице в Facebook.

По ее словам, в память о посещении украинского Крыма иностранные коллеги оставили подписи с датой пребывания здесь на флагах, которые будут переданы в специальный музей истории оккупации после освобождения полуострова.

 

Теги: #крым #пасе #кравчук #каланчак
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