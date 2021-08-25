РФ в ТКГ срывает работу гуманитарной подгруппы, привлекая к переговорам террористов – Украинская делегация в ТКГ

Российская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе (ТКГ) срывает запланированные на 25 августа консультации в рамках гуманитарной подгруппы по освобождению удерживаемых лиц и открытию КПВВ на линии соприкосновения, привлекая к переговорам террористов, сообщает Украинская делегация в ТКГ.

"Российская делегация менее чем за сутки до начала заседания сделала техническое сообщение о привлечении к работе гуманитарной подгруппы ТКГ гражданки Украины Майи Юрьевны Пироговой, осужденной в Украине за терроризм… Украинская делегация не проводит консультации с лицами, осужденными за терроризм", - говорится в сообщении Украинской делегации, обнародованном в телеграмме.

В нем уточняется, что подобный жест со стороны РФ украинская делегация рассматривает как сознательную попытку сорвать консультации.

"Российская делегация пытается переложить свою непосредственную и единоличную ответственность за последовательный срыв решения гуманитарных вопросов, например, обмен лицами, удерживающихся в связи с конфликтом, разблокирование работы КПВВ с российской стороны и т.д. ", - сказано в сообщении.

В Украинской делегации призывают представителей РФ в ТКГ вернуться к запланированным трехсторонним консультациям.

Как сообщалось, на 25 августа запланированы очередные переговоры ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, в частности о режиме прекращения огня и открытии КПВВ на линии соприкосновения. Консультации пройдут в онлайн-режиме.