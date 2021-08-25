События

10:36 25.08.2021

В Харькове утонул 12-летний ребенок – ГСЧС

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В Харькове водолазы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям достали из озера возле бульвара Ивана Каркача тело утонувшего 12-летнего мальчика.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, информация о том, что в озере утонул ребенок, поступила 24 августа в 19:27.

"Для поиска ребенка отправился дежурный караул 8-й спасательной части ГСЧС. Но поиски не дали никакого результата. Поэтому на следующий день к месту происшествия направлены водолазная группа Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины", - говорится в сообщении.

Водолазы провели поисковые работы, во время которых на дне пруда обнаружили тело ребенка и подняли его на берег.

Теги: #ребенок #гсчс #утопленник #харьков
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