В Харькове утонул 12-летний ребенок – ГСЧС

В Харькове водолазы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям достали из озера возле бульвара Ивана Каркача тело утонувшего 12-летнего мальчика.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, информация о том, что в озере утонул ребенок, поступила 24 августа в 19:27.

"Для поиска ребенка отправился дежурный караул 8-й спасательной части ГСЧС. Но поиски не дали никакого результата. Поэтому на следующий день к месту происшествия направлены водолазная группа Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины", - говорится в сообщении.

Водолазы провели поисковые работы, во время которых на дне пруда обнаружили тело ребенка и подняли его на берег.