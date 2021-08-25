События

09:24 25.08.2021

Талибы настаивают на прекращении эвакуации из аэропорта Кабула к 31 августа

2 мин читать
Талибы настаивают на прекращении эвакуации из аэропорта Кабула к 31 августа

Заместитель руководителя политического управления движения "Талибан" Шер Мохаммад Аббас Станекзай потребовал прекратить процесс эвакуации из аэропорта Кабула и вывести все иностранные войска из Афганистана к установленному сроку - 31 августа.

"Исламский эмират Афганистан (государство, существовавшее под управлением талибов в 1996 -2001 гг.) заявляет, что иностранные войска должны уйти вовремя и прекратить эвакуацию, чтобы подготовить почву для гражданских полетов", - сообщил в среду утром представитель движения Вардак Альханафи по итогам встречи Станекзая с послом Германии в Афганистане Маркусом Потцлем.

"На встрече обсуждались политические вопросы и ситуация в международном аэропорту Кабула", - написал Альханафи в твиттере.

Немецкий дипломат, в свою очередь, пообещал, что все экономические и гуманитарные проекты Германии, приостановленные после захвата талибами власти в Афганистане, будут возобновлены после нормализации ситуации в стране, сообщил представитель движения "Талибан".

Талибы ранее выступили с заявлением, в котором отмечалось, что ситуация в аэропорту Кабула вызывает беспокойство во всем Афганистане.

"С одной стороны, иностранцы, кажется, не добиваются прогресса в этой бесконечной эвакуации. С другой стороны, мы являемся свидетелями болезненных игр с жизнями и достоинством афганцев. До сих пор мы слышали сообщения о 20 жертвах в аэропорту в то время, когда остальная часть страны находится в состоянии мира", - говорится в заявлении.

Талибы утверждают, что ситуация в аэропорту Кабула, которую они считают "катастрофической", "показывает истинное отношение США и их союзников к афганским беженцам".

"Те немногие, кто выбрался, набились в удушающем лагере в Катаре с единственным туалетом для тысяч людей. Это всё, что могут предложить им американцы?", - вопрошают боевики движения.

Талибы также заявили, что недовольны "безответственными призывами США к афганцам, обладающим ценными навыками, покинуть страну".

"За 42 года войны Афганистан, наконец, достиг мира, проложен путь к примирению и восстановлению. В этом процессе крайне важно, чтобы квалифицированные афганцы остались в стране и выполнили долг перед родиной", - отмечается в заявлении.

Теги: #талибан #афганистан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:04 25.08.2021
Байден: чем скорее завершится эвакуация из Кабула, тем лучше, уже вывезено порядка 76 тыс. человек

Байден: чем скорее завершится эвакуация из Кабула, тем лучше, уже вывезено порядка 76 тыс. человек

03:35 25.08.2021
Байден надеется на завершение эвакуации из Кабула к 31 августа

Байден надеется на завершение эвакуации из Кабула к 31 августа

01:23 25.08.2021
НАТО взяло на себя координирующую роль в эвакуации людей из Кабула

НАТО взяло на себя координирующую роль в эвакуации людей из Кабула

23:22 24.08.2021
США вывезли из Афганистана 4 тыс. владельцев американских паспортов и их родственников

США вывезли из Афганистана 4 тыс. владельцев американских паспортов и их родственников

21:18 24.08.2021
G7 призывает талибов гарантировать всем желающим покинуть Афганистан безопасный отъезд и после 31 августа

G7 призывает талибов гарантировать всем желающим покинуть Афганистан безопасный отъезд и после 31 августа

17:11 24.08.2021
Талибы заявили о неприемлемости продления сроков эвакуации из Кабула после 31 августа

Талибы заявили о неприемлемости продления сроков эвакуации из Кабула после 31 августа

11:57 24.08.2021
Генсек НАТО примет участие в совещании лидеров G7 по Афганистану

Генсек НАТО примет участие в совещании лидеров G7 по Афганистану

10:55 24.08.2021
Информация о захваченном в Афганистане украинском самолете не соответствует действительности – МИД

Информация о захваченном в Афганистане украинском самолете не соответствует действительности – МИД

09:46 24.08.2021
США благодарят Украину за эвакуацию граждан из Афганистана

США благодарят Украину за эвакуацию граждан из Афганистана

08:44 24.08.2021
США рассчитывают эвакуировать из Афганистана до 31 августа всех желающих американцев

США рассчитывают эвакуировать из Афганистана до 31 августа всех желающих американцев

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве на Подоле перевернулся пассажирский автобус, пострадали 8 человек, в т.ч. 4 детей

Кучма о своем президентстве: Были две важные вещи, которые я недооценил

В Украине за сутки зафиксировано 727 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 382 человека, 20 умерли

Три человека, из них ребенок, погибли в ДТП на Львовщине, шесть человек пострадали

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим тишины, погиб один боец, еще два ранены

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве на Подоле перевернулся пассажирский автобус, пострадали 8 человек, в т.ч. 4 детей

Синоптики предупреждают украинцев о грозах, ливнях и высоком уровне пожарной опасности – ГСЧС

Число заражений COVID-19 в мире превысило 213,2 млн - университет Хопкинса

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 20 тыс. человек

Разумков: у парламентов Украины и Чехии много общих дел для реализации

Кучма о своем президентстве: Были две важные вещи, которые я недооценил

В Херсонской области нашли тело ребенка, продолжаются поиски еще одного человека

В Украине за сутки зафиксировано 727 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 382 человека, 20 умерли

Три человека, из них ребенок, погибли в ДТП на Львовщине, шесть человек пострадали

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим тишины, погиб один боец, еще два ранены

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА