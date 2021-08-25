В Херсонской области нашли тело ребенка, продолжаются поиски еще одного человека

Вблизи острова Джарылгач в Херсонской области нашли тело ранее пропавшего ребенка, продолжаются поиски еще одного человека, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"19 августа около 11:50 у о. Джарылгач вблизи пгт Лазурное Скадовского района во время купания пропали 2 человека (1980 и 2013 г.р.) жители г. Львов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в 15:35 у берега в воде сотрудники Национальной полиции нашли тело ребенка.

"По состоянию на 7:00 25 августа судьба 1 человека остается неизвестной, поиски продолжаются", - отметили в ГСЧС.