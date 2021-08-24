События

20:03 24.08.2021

Скончался барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс

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Барабанщик британской рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс скончался на 81-м году жизни, сообщает во вторник вечером Sky News.

Телеканал отмечает, что эту информацию подтвердил агент музыканта.

Ряд британских СМИ отмечает, что недавно Уоттс перенес операцию, в связи с этим он не участвовал в концертах группы.

Уоттс присоединился к The Rolling Stones в 1963 году. Он фигурирует во многих списках наиболее выдающихся барабанщиков в истории, составляемых специализирующимися на музыке изданиями.

Теги: #музыкант #кончина #британия
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