Скончался барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс

Барабанщик британской рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс скончался на 81-м году жизни, сообщает во вторник вечером Sky News.

Телеканал отмечает, что эту информацию подтвердил агент музыканта.

Ряд британских СМИ отмечает, что недавно Уоттс перенес операцию, в связи с этим он не участвовал в концертах группы.

Уоттс присоединился к The Rolling Stones в 1963 году. Он фигурирует во многих списках наиболее выдающихся барабанщиков в истории, составляемых специализирующимися на музыке изданиями.