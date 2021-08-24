Украины высоко ценит поддержку Израиля в вопросе суверенитета, - посол Корнийчук

В день празднования 30-летия Независимости Украины посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук поблагодарил официальный Иерусалим за поддержку Украины и любовь к украинской культуре. Об этом глава диппредставительства заявил в ходе церемонии открытия Дней украинской культуры, сообщается на странице Посольства в соцсети Facebook.

"Хочу отметить, что принципиальная позиция Израиля и его поддержка в вопросе суверенитета и сохранения территориальной целостности Украины высоко ценится в нашей стране", - отметил посол.

Евгений Корнийчук также поздравил с Днём Государственного флага и Днём Независимости Украины.

С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель мэра Иерусалима Флер Хассан-Нахум.

Дни украинской культуры проводятся в Иерусалиме 23-24 августа. В Иерусалимском музее природы была открыта фотовыставка и выставка картин украинских и израильских художников. В рамках вечера звучали украинские песни. Мероприятие организовано Всеизраильським объединением выходцев из Украины при поддержке муниципалитета Иерусалима.