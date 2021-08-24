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18:30 24.08.2021

В "Евросолидарности" считают нападение на Порошенко провокацией

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В "Евросолидарности" считают нападение на Порошенко провокацией

Партия "Европейская солидарность" считает, что нападение на пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко в Киеве было провокацией.

"Российские и провластные телеграм-каналы сообщили об этом сразу - буквально через минуту после того, как это произошло. Зафиксированное нами видео свидетельствует, что полиция повела провокатора на улицу Банковую и там спрятала", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе партии.

Уточняется, что инцидент произошел во время чествования вместе с семьей погибшего морпеха Ярослава Журавля Героев Небесной Сотни.

Как сообщалось, Порошенко облили зеленкой в центре Киева. Правоохранители задержали подозреваемого.

Теги: #провокация #порошенко #евросолидарность #инцидент
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