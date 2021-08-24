События

17:50 24.08.2021

Полиция задержала подозреваемого в нападении на Порошенко в Киеве

1 мин читать
Полиция задержала подозреваемого в нападении на Порошенко в Киеве

Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на пятого президента Украины Петра Порошенко в центре Киева, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Личность нападавшего устанавливается.

Отмечается, что Порошенко находится в отделении полиции.

Ранее видео с Порошенко, у которого испачкано зеленкой лицо, распространилось в социальных сетях.

На видеозаписи видно, как Порошенко садится в машину полиции и уезжает. Предположительно, инцидент произошел, когда пятый президент участвовал в Марше защитников Украины.

 

Теги: #зеленка #порошенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:30 24.08.2021
В "Евросолидарности" считают нападение на Порошенко провокацией

В "Евросолидарности" считают нападение на Порошенко провокацией

21:56 21.08.2021
Порошенко: Убежден, что визит патриарха Варфоломея на празднование Дня Независимости будет способствовать духовному возрождению Украины и единению украинских православных верующих

Порошенко: Убежден, что визит патриарха Варфоломея на празднование Дня Независимости будет способствовать духовному возрождению Украины и единению украинских православных верующих

14:33 17.08.2021
Порошенко объявил в соцсетях патриотический флешмоб "Способны побеждать"

Порошенко объявил в соцсетях патриотический флешмоб "Способны побеждать"

10:39 12.08.2021
ГБР подыгрывает стране-агрессору в сфабрикованном против Порошенко "деле моряков" - адвокат

ГБР подыгрывает стране-агрессору в сфабрикованном против Порошенко "деле моряков" - адвокат

13:59 11.08.2021
Порошенко поддержал идею присвоения Одесскому художественному музею имени Александра Ройтбурда

Порошенко поддержал идею присвоения Одесскому художественному музею имени Александра Ройтбурда

16:09 09.08.2021
Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге - исследование

Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге - исследование

18:40 03.08.2021
Фонд Порошенко вместе с волонтерами обеспечит восстановление поврежденных камер видеонаблюдения в зоне ООС

Фонд Порошенко вместе с волонтерами обеспечит восстановление поврежденных камер видеонаблюдения в зоне ООС

12:14 31.07.2021
Порошенко в ответ на статью Путина: у украинцев нет проблем с собственной идентичностью

Порошенко в ответ на статью Путина: у украинцев нет проблем с собственной идентичностью

11:28 28.07.2021
Порошенко в годовщину крещения Руси: ПЦУ вошла в семью православных церквей, её признание в мире продолжается

Порошенко в годовщину крещения Руси: ПЦУ вошла в семью православных церквей, её признание в мире продолжается

17:25 23.07.2021
И.о. временного поверенного в делах США провел встречу с Порошенко - посольство

И.о. временного поверенного в делах США провел встречу с Порошенко - посольство

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве после парада неизвестный облил краской ступеньки КГГА

Полиция устанавливает обстоятельства попытки самоподжога в центре Киева

Рада одобрила в первом чтении законопроект о большом Государственном Гербе Украины

Глава МИД Франции подтвердил намерение Макрона осуществить визит в Украину – Кулеба

Мы готовы к проведению встречи глав МИД в "нормандском формате" – Кулеба

ПОСЛЕДНЕЕ

Правоохранители обеспечили безопасность во время мероприятий по случаю Дня Независимости

Пока нет прогресса в урегулировании на Донбассе, давление на РФ должно продолжаться - Зеленский

ТКГ проведет заседание на уровне глав делегаций 26 августа

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Зеленский благодарен Франции за участие в "Крымской платформе" – встреча с Ле Дрианом

Талибы заявили о неприемлемости продления сроков эвакуации из Кабула после 31 августа

Лидеры США, Германии, Великобритании, Швеции, Нидерландов и других стран поздравили Украину с 30-летием независимости

В Киеве после парада неизвестный облил краской ступеньки КГГА

Участники Марша защитников Украины пришли на Михайловскую площадь, начался молебен

Полиция устанавливает обстоятельства попытки самоподжога в центре Киева

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА