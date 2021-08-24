Полиция задержала подозреваемого в нападении на Порошенко в Киеве

Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на пятого президента Украины Петра Порошенко в центре Киева, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Личность нападавшего устанавливается.

Отмечается, что Порошенко находится в отделении полиции.

Ранее видео с Порошенко, у которого испачкано зеленкой лицо, распространилось в социальных сетях.

На видеозаписи видно, как Порошенко садится в машину полиции и уезжает. Предположительно, инцидент произошел, когда пятый президент участвовал в Марше защитников Украины.