Неизвестные облили зеленкой представителя Харьковского горсовета после суда о незаконности переименования проспекта Григоренко

Неизвестные напали на заместителя директора юридического департамента Харьковского горсовета Константина Прокопьева после окончания заседания суда по делу о незаконности возвращения проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова, и облили его зеленкой.

"По словам Константина Прокопьева, трое неизвестных напали на него сзади и облили лицо зеленкой, которая попала ему в глаз. При этом он успел сфотографировать одного из нападавших. На данный момент замдиректора департамента доставили на обследование в городскую клиническую больницу №14", - сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

В информации указано, что Харьковский городской совет требует от правоохранительных органов оперативно расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности.

Как сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, по данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, ранее в пятницу Второй апелляционный административный суд подтвердил незаконность переименования проспекта Петра Григоренко. Решение вступило в силу.