События

16:39 24.08.2021

Лидеры США, Германии, Великобритании, Швеции, Нидерландов и других стран поздравили Украину с 30-летием независимости

2 мин читать
Лидеры США, Германии, Великобритании, Швеции, Нидерландов и других стран поздравили Украину с 30-летием независимости

Лидеры США, Германии, Великобритании, Швеции, Нидерландов, Египта, Саудовской Аравии и других стран обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с поздравлениями с 30-й годовщиной независимости Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, президент США Джозеф Байден в своем письме в адрес президента Украины отметил, что американцы и украинцы разделяют стремление к счастливому и цветущему будущему, миру и неограниченным возможностям для всех, и заверил в непоколебимой поддержке со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы будем продолжать помогать и поддерживать Украину в ее усилиях по евроатлантическим стремлениям. Мы будем стоять рядом с Украиной, когда она будет воплощать реформы, которые будут способствовать искоренению коррупции, укреплению верховенства права, экономическому росту, и будем работать вместе, чтобы защищать права человека и демократию во всем регионе", - подчеркнул Байден.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер от имени немецкого народа пожелал гражданам Украины "сил и упорства в смелом проведении необходимых и частично начатых реформ".

"Германия солидарно помогает Украине в сохранении независимости, суверенитета и территориальной целостности и на многих уровнях выступает за то, чтобы положить конец страданиям украинцев, проживающих на востоке", - говорится в письме президента Германии, адресованном Зеленскому.

Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Белен напомнил, что Австрия была одним из первых государств, признавших независимость Украины.

"Мы надеемся также на положительное и динамичное развитие уже имеющихся отличных двусторонних отношений и продолжение регулярного взаимодействия и в дальнейшем. В связи с этим я хотел бы еще раз поблагодарить вас за хорошие переговоры во время вашего визита в Вену в сентябре прошлого года", - отметил Ван дер Беллен в своем поздравительном письме.

Также поздравила главу государства с Днем Независимости Украины королева Великобритании Елизавета II.

"Я надеюсь, что после сложного года мы сможем преодолеть глобальные вызовы в сфере здравоохранения и стремиться к лучшему будущему", - говорится в поздравлении королевы.

Король Швеции Карл XVI Густав по случаю Дня Независимости Украины передал искренние поздравления и наилучшие пожелания счастья и процветания народу Украины.

Король Нидерландов Виллем-Александр в своем приветственном письме Президенту Украины отметил также пожелал украинцам благосостояния, а также сил и мужества для преодоления вызовов, которые несет пандемия COVID-19 для всего мира.

Также с Днем Независимости украинцев поздравили король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд и наследный принц, вице-премьер-министр, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд, президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, король Марокко Мохаммед VI, президент Кении Ухуру Кениятта, президент Ливана Мишель Аун, президент Республики Бенин Патрис Талон, капитаны-регенты Сан-Марино Джанкарло Вентурини и Марко Николини, а также лидеры других стран.

Теги: #день_независимости #поздравления
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:35 24.08.2021
Военный парад по случаю 30-й годовщины независимости Украины

Военный парад по случаю 30-й годовщины независимости Украины

07:00 24.08.2021
24 августа: Какой сегодня праздник

24 августа: Какой сегодня праздник

05:39 24.08.2021
В День Независимости Украины в центре Киева временно ограничат движение транспорта

В День Независимости Украины в центре Киева временно ограничат движение транспорта

12:32 23.08.2021
Украинские правоохранители перешли на усиленный вариант несения службы в связи с празднованием Дня независимости

Украинские правоохранители перешли на усиленный вариант несения службы в связи с празднованием Дня независимости

12:11 23.08.2021
Курц поздравил Украину и лично Кличко с Днем независимости - КГГА

Курц поздравил Украину и лично Кличко с Днем независимости - КГГА

11:04 23.08.2021
В День независимости Украины в Киеве изменят движение общественного транспорта

В День независимости Украины в Киеве изменят движение общественного транспорта

15:47 21.08.2021
Зеленскому предложили к 30-й годовщине независимости помиловать 36 осужденных военнослужащих

Зеленскому предложили к 30-й годовщине независимости помиловать 36 осужденных военнослужащих

14:54 21.08.2021
Замгенсека НАТО Джоанэ едет в Киев на Крымскую платформу и 30-тиление Независимости Украины

Замгенсека НАТО Джоанэ едет в Киев на Крымскую платформу и 30-тиление Независимости Украины

10:45 21.08.2021
Киев приветствует приезд Грэнхолм во главе делегации США на мероприятия по случаю Дня независимости - МИД

Киев приветствует приезд Грэнхолм во главе делегации США на мероприятия по случаю Дня независимости - МИД

09:44 21.08.2021
Спасатели ГСЧС перешли на усиленный режим несения службы в период празднования 30-й годовщины независимости Украины

Спасатели ГСЧС перешли на усиленный режим несения службы в период празднования 30-й годовщины независимости Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве после парада неизвестный облил краской ступеньки КГГА

Полиция устанавливает обстоятельства попытки самоподжога в центре Киева

Рада одобрила в первом чтении законопроект о большом Государственном Гербе Украины

Глава МИД Франции подтвердил намерение Макрона осуществить визит в Украину – Кулеба

Мы готовы к проведению встречи глав МИД в "нормандском формате" – Кулеба

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко облили зеленкой в Киеве

Талибы заявили о неприемлемости продления сроков эвакуации из Кабула после 31 августа

В Киеве после парада неизвестный облил краской ступеньки КГГА

Участники Марша защитников Украины пришли на Михайловскую площадь, начался молебен

Полиция устанавливает обстоятельства попытки самоподжога в центре Киева

Премьер Украины провел встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем

Рада одобрила в первом чтении законопроект о большом Государственном Гербе Украины

Франция не признаёт и никогда не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя - глава МИД

Google поздравил украинцев с Днем Независимости праздничным дудлом

В Киеве проходит Марш защитников Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА