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15:17 24.08.2021

Рада одобрила в первом чтении законопроект о большом Государственном Гербе Украины

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Рада одобрила в первом чтении законопроект о большом Государственном Гербе Украины

Народные депутаты приняли в первом чтении президентский законопроект о большом Государственном гербе Украины (№5712). За такое решение на внеочередной сессии Верховной Рады во вторник проголосовали 257 народных депутатов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", ни одного голоса в поддержку законопроекта не дали фракции "Европейская Солидарность", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Голос".

В "Слуге народа" за законопроект проголосовали 213 депутатов, в "Батькивщине" - 13, группа "За майбутне" дала 9 голосов, "Довира" - 16, внефракционные депутаты – 6 голосов.

Согласно законопроекту, разработанному в соответствии с Конституцией, большой герб является государственным символом Украины. Его главный элемент - знак княжеского государства Владимира Великого (малый государственный герб Украины) золотого цвета, размещенный на синем пятистороннем щите с закругленными нижними боковыми углами с золотой каймой. Над щитом - изображение великокняжеского венца (короны) Ярослава Мудрого и пурпурно-золотой шатер в виде растительного орнамента. С левой стороны щит держит лев (герб Галицко-Волынского княжества), с правой - воин-казак с ружьем (герб Войска Запорожского). Под щитом - лента из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов, под лентой - два золотых колоска пшеницы, переплетенные гроздью калины пурпурного цвета со стилизованным листьями пурпурно-золотого цвета.

Проект закона предусматривает, что большой государственный герб в обязательном порядке должен воспроизводится на официальных символах президента, большой государственной печати Украины, печатях президента, Верховной Рады, Кабинета министров, Конституционного и Верховного судов, фасадах зданий резиденции президента в Киеве, Верховной Рады, Кабинета министров, Конституционного и Верховного судов, зале заседаний парламента, а также на денежных знаках по решению Национального банка.

В то же время большой государственный герб Украины не может быть использован как собственная символика органов государственной власти, территориальных громад, районов и областей и/или, как элемент такой символики.

Законопроект запрещает воспроизводить изображения большого государственного герба Украины в символике политических партий, общественных объединений, профессиональных союзов и их объединений, юридических и физических лиц. Нельзя использовать или имитировать его изображения в рекламе, кроме социальной по защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Не допускается также использовать изображения большого государственного герба в перевернутом виде или другим способом, выражающий надругательство и пренебрежение к нему, а также размещать на картинке большого государственного герба Украины надписи или изображения независимо от способов их нанесения и содержания.

Теги: #большой_герб #законопроект
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