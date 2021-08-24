В Киеве проходит Марш защитников Украины

В центре Киева в День Независимости Украины начался традиционный Марш защитников.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", марш стартовал в столичном парке имени Тараса Шевченко в 14.20, после официального военного парада.

Десятки тысяч участников боевых действий, родственников героев Небесной Сотни, капелланов, волонтёров, активистов и горожан собрались в парке и на близлежащих улицах. Ранее организаторы заявляли о том, что в шествии могут принять участие около 30 тысяч человек. Согласно маршруту, они пройдут по бульвару Шевченко до Бессарабской площади, а затем пойдут по Крещатику до Майдана Независимости. По предварительной информации, марш планируют завершить в 18:00 на Михайловской площади у Стены памяти погибшим защитникам Украины во время вооруженной российской агрессии.

Колонну участников Марша защитников Украины возглавляют члены семей погибших ветеранов российско-украинской войны, после них идут семьи погибших участников Революции Достоинства, далее – ветераны, получившие ранения, семьи военнопленных и пропавших без вести, затем – объединенная формация военных медиков и капелланы. За ними идут ветераны, объединённые в так называемые коробки, порядок которых определяли по территориальному принципу. Кроме того, есть отдельная "коробка" из представителей Беларуси.

После них расположены "коробки" различных военных подразделений, бригад и батальонов. Кроме того, в колонне идут представители общественных организаций, волонтеры, а также патриотически настроенные граждане.

В целом из участников марша было сформировано 63 "коробки".

Люди заполнили весь парк Шевченко, улицу Владимирскую - от пересечения с бульваром Шевченко до перекрёстка с улицей Льва Толстого, а также бульвар Шевченко от улицы Терещенковской до станции метро "Университет".

Участники марша скандируют "Слава Украине", "Героям Слава", "Украина прежде всего".

Марш проходит в сопровождении правоохранителей.

Марш защитников Украины традиционного проходит в Киеве 24 августа, в День Независимости Украины, с 2019 года. В координационный комитет по проведению марша в этом году вошли 42 общественные организации ветеранов¸ волонтеров, представителей объединения семей "Небесной сотни", духовенства.