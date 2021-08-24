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14:17 24.08.2021

Глава МИД Франции подтвердил намерение Макрона осуществить визит в Украину – Кулеба

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Глава МИД Франции подтвердил намерение Макрона осуществить визит в Украину – Кулеба

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подтвердил намерение президента Франции Эмманюэля Макрона посетить Украину с визитом, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге во вторник.

"Мы ожидаем с нетерпением нового этапа сотрудничества – визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Украину. Министр Ле Дриан подтвердил сегодня намерение президента Макрона совершить такой визит, который станет символическим и знаковым для наших двусторонних отношений", - рассказал Кулеба.

В свою очередь, министр Ле Дриан выразил надежду, что визит Макрона в Украину состоится уже до конца 2021 года.

Теги: #украина #макрон
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