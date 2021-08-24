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11:59 24.08.2021

Кэти Хокул сменила Эндрю Куомо на посту губернатора штата Нью-Йорк после скандала с домогательствами

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Кэти Хокул сменила Эндрю Куомо на посту губернатора штата Нью-Йорк после скандала с домогательствами

Кэти Хокул стала первой женщиной-губернатором штата Нью-Йорк после отставки экс-губернатора Эндрю Куомо, которого обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает во вторник агентство Associated Press (AP).

"Я скажу жителям Нью-Йорка, что я готова к этой задаче. И я очень горжусь тем, что могу служить их губернатором, я не подведу их", - сказала Хокул после принесения присяги.

Хокул, член Демократической партии США из западной части штата Нью-Йорк, принесла присягу на короткой частной церемонии в Капитолии штата под наблюдением главной судьи штата Джанет Дифьоре.

Куомо покинул офис в полночь, через две недели после того, как объявил, что лучше уйдет в отставку, чем столкнется с вероятным импичментом. Он подал заявление об отставке поздно вечером в понедельник лидерам Ассамблеи и Сената штата.

В начале месяца прокурор штата Летиция Джеймс обнародовала результаты независимого расследования, в котором говорилось о том, что Куомо домогался как минимум 11 женщин, в том числе - своих сотрудниц, нарушив как федеральное законодательство, так и законы штата.

Куомо ранее выступил с заявлением, в котором отрицал свою вину и говорил, что не собирается уходить в отставку.

Теги: #хокул #нью_йорк #губернатор
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