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21:23 03.03.2021

Губернатор Нью-Йорка, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, призвал не делать выводов до окончания расследования

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Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо на фоне обвинений в сексуальных домогательствах заявил на пресс-конференции, что никогда не вел себя неподобающим образом по отношению к женщинам, и не считал, что заставлял кого-то испытывать дискомфорт.

"Я никогда не трогал ни одну женщину неподобающим образом. Я никогда не знал в то время, что заставлял кого-то чувствовать себя некомфортно", - сказал Куомо.

Он добавил, что будет полностью сотрудничать с расследованием генерального прокурора и попросил людей не делать выводов до его окончания.

Губернатора обвинили в сексуальных домогательствах две его бывшие помощницы. Одна из них рассказала, что 63-летний губернатор спрашивал, "был ли у нее когда-нибудь секс с мужчиной постарше". А другая заявила, что Куомо предлагал ей поиграть в "покер на раздевание".

Теги: #позиция #сша #обвинения #губернатор
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